MEC libera edital do SiSU 2022/1; confira período de inscrição

O Ministério da Educação (MEC) liberou o edital com o cronograma, regras e procedimentos da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. O documento foi publicado na quarta-feira, dia 19 de janeiro, no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o edital, a pasta receberá as inscrições para o SiSU do primeiro semestre do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site do SiSU.

A classificação dos candidatos será feita a partir das notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como acontece tradicionalmente. Desse modo, só poderão se inscrever no processo seletivo do SiSU 2022 os candidatos que tenham feito o Enem 2021. Além disso, o estudante não pode ter feito o Enem 2021 na condição de “treineiro” e não pode ter zerado a prova de redação.

Ainda conforme o edital, os estudantes poderão se inscrever em até duas opções de curso/turno/instituição e deverão escolher a modalidade por meio da qual deseja participar da seleção: ampla concorrência, cotas ou ações afirmativas.

Resultado e lista de espera

O resultado do SiSU 2022/1 será divulgado por meio de uma única chamada regular no dia 22 de fevereiro.

Os candidatos que não conseguirem vaga em nenhuma das opções de curso por meio da chamada regular poderão manifestar interesse em participar da lista de espera. De acordo com o cronograma, o período para indicar interesse na lista é de 22 a 28 de fevereiro.

A divulgação das chamadas a partir da lista de espera é de exclusiva responsabilidade das instituições de ensino superior que aderiram ao SiSU 2022/1. Portanto, os candidatos deverão acompanhar os resultados nos sites das universidades nas quais disputam por uma vaga.

Confira o edital do SiSU 2022/1 na íntegra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep: está aberto o período de inscrições da 1ª etapa do Revalida 2022, clique aqui e veja mais detalhes.