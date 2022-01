MEC realiza Semana Pedagógica de 24 a 28 de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) promove a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, a Semana Pedagógica 2022. Para realizar o evento, a pasta está articulada com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A Semana Pedagógica acontecerá do dia 24 ao dia 28 de janeiro, de segunda a sexta-feira. De acordo com a pasta, as atividades serão transmitidas ao vivo das 15h às 18h, por meio do canal do MEC no YouTube.

MEC vai abordar ações no enfrentamento dos impactos da pandemia

O objetivo da pasta é informar as redes de ensino e escolas públicas sobre as ações e iniciativas disponibilizadas durante o ano, para enfrentamento dos impactos da pandemia, ampliação da oferta e elevação da qualidade da educação.

Nesse sentido, o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo, afirmou que o MEC iniciará o evento informando sobre as principais ações da pasta de “enfrentamento dos impactos da pandemia para cada uma das diferentes etapas e modalidades”.

Conforme o cronograma, as atividades irão contemplar todos os níveis da educação básica, da educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em cada dia, o evento abordará um eixo:

24/01 : temas de interesse da gestão e equipes pedagógicas, como planos subnacionais, diagnóstico do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ações agregadas do PDDE, estratégias de recuperação da aprendizagem e para busca ativa;

: temas de interesse da gestão e equipes pedagógicas, como planos subnacionais, diagnóstico do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ações agregadas do PDDE, estratégias de recuperação da aprendizagem e para busca ativa; 25/01 : temas com foco nas formações e a Educação de Jovens e Adultos;

: temas com foco nas formações e a Educação de Jovens e Adultos; 26/01 : ações e iniciativas direcionadas aos profissionais do ensino médio;

: ações e iniciativas direcionadas aos profissionais do ensino médio; 27/01 : ações para o ensino fundamental;

: ações para o ensino fundamental; 28/01: temas relativos à educação infantil.

De acordo com a pasta, toda a programação ficará disponível para gestores de escolas, professores e alunos. Além disso, para acompanhar o evento, basta acessar o canal do MEC.

