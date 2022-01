Médica sofre traumatismo craniano após ser agredida por casal ao pedir exame para atestado

A dermatologista Sabrina de Oliveira Lacerda, de 28 anos, foi agredida por um casal após fazer a solicitação de um teste de Covid-19 para emitir um atestado médico. As informações são do g1 Goiás.

De acordo com o g1 Goiás, como a paciente não recebeu o atestado, ela pegou a doutora pelos cabelos, a jogou no chão e começou a bater a cabeça dela contra a parede e o chão, além de dar socos.

Segundo o esposo da médica agredida, Gabriel Lacerda, que também é médico, uma paciente disse que estava com Covid-19 e queria um atestado médico. Sabrina, então, disse que pediria um teste apenas para confirmar a situação e a atenderia.

Gabriel estava na unidade no momento da agressão e foi tentar separar as duas. O esposo da paciente, então, teria entrado no meio e batido tanto na médica quando em Gabriel.

Funcionários da unidade ajudaram a separar a briga. Os suspeitos da agressão foram levados à delegacia, assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foram liberados.

Após a agressão, a médica foi atendida, medicada e se recupera em casa.

Segundo o g1 Goiás apurou, a médica sofreu um traumatismo cranioencefálico e segue com dores musculares. O marido da vítima afirmou que ela passa bem, mas está muito abalada.