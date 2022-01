Megalabs abre vagas de emprego pelo país

A Megalabs, um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil, está contratando novos colaboradores. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação, todas para o estado do Rio de Janeiro. Confira os cargos e requisitos necessários para participar do processo seletivo, abaixo!

Megalabs abre novas vagas para o Rio de Janeiro

A Megalabs, empresa líder no setor farmacêutico está presente em mais de 18 países, atuando nas áreas terapêuticas de oftalmologia, dermatologia, neurociência, dor, sistema respiratório, cardiovascular, metabolismo, fitomedicina e anti-infecciosos.

Acompanhe as vagas disponíveis e os requisitos para participar, abaixo:

Diretor Industrial : necessário experiência em área farmacêutica, gestão de equipes, domínio de Inglês e Espanhol, superior completo em Farmácia ou áreas relacionadas e conhecimento em KPI;

: necessário experiência em área farmacêutica, gestão de equipes, domínio de Inglês e Espanhol, superior completo em Farmácia ou áreas relacionadas e conhecimento em KPI; Especialista em Suprimentos : cursando ou já ter concluído superior em Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins, pós graduação será um diferencial, conhecimento em logística internacional, conhecimentos na ferramenta SAP e Inglês e Espanhol Intermediários;

: cursando ou já ter concluído superior em Administração, Economia, Engenharia ou áreas afins, pós graduação será um diferencial, conhecimento em logística internacional, conhecimentos na ferramenta SAP e Inglês e Espanhol Intermediários; Especialista de Assuntos Regulatórios – Medicamento Biológico : superior completo em farmácia, pós graduação na área será um diferencial, inglês avançado, espanhol intermediário e habilidades em conduzir projetos paralelos;

: superior completo em farmácia, pós graduação na área será um diferencial, inglês avançado, espanhol intermediário e habilidades em conduzir projetos paralelos; Jovem Aprendiz – Área de Suprimentos: ensino médio completo, possuir entre 18 e 21 anos, experiência em Word, Outlook e Excel.

Como realizar sua inscrição

Para ocupar uma das colocações disponibilizadas pela empresa, os profissionais que possuem todos os requisitos devem realizar um cadastro na vaga pretendida através do site de inscrições.

A empresa Megalabs oferece aos novos selecionados, além da remuneração compatível com o mercado, diversos benefícios, como plano médico e odontológico Bradesco Saúde, convênio com a Pacheco, previdência privada, auxílio creche, gympass, refeitório no local, vale alimentação e vale transporte.

