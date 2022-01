MEI: conheça os benefícios de se tornar um

Com mais de 12 anos desde sua criação, o MEI (Microempreendedor Individual) é uma modalidade que surgiu como uma forma de facilitar a vida do trabalhador e impulsionar a economia nacional.

Para se ter uma ideia, 80% do total das empresas do país são MEIs, o que atesta o crescimento dessa modalidade de trabalho. Mas será que posso abrir um MEI? Como faço? Quais são as condições? Vou ter algum tipo de benefício?

Saindo da Informalidade

O primeiro ponto é que, ao ser um Microempreendedor Individual (MEI) o cidadão sai da informalidade, tendo direito a um CNPJ. Para isso ele de ter um faturamento que não ultrapasse os R$ 81mil anuais ou R$ 6.750 mensais. Também não pode ter participação em outra empresa e não ter mais de um funcionário.

Mas vamos os benefícios por se tornar um MEI

Insenção Tributária

Diferente de uma empresa de médio ou grande porte que está sujeita aos tributos federais, imposto de renda, PIS, CSLL, IPI e Cofins, o MEI está isento de todos eles, tendo que pagar somente um valor mensal (O DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional) que varia de R$ 56 a R$ 61, dependendo do tipo de atividade que está registrado.

Direito à Previdência Social

Outro importante benefício é que o MEI se torna um segurado da Previdência Social. Como tal, com direito aos variados auxílios governamentais como auxílio-maternidade, auxílio-doença e pensão para a família em caso de morte. E não esquecendo é claro do direito à aposentadoria por idade ou invalidez.

Facilidade nos Negócios

Nos negócios propriamente ditos, o MEI possui mais acesso de crédito nas compras matéria prima e produtos, o direito a ter a maquininha de cartão de crédito e, sem falar na credibilidade que o seu negócio passa para o cliente.

Maior crédito a taxas menores

Outro benefício para se sair da informalidade é a possibilidade de abrir conta em banco e, além do mais, ver liberado seu crédito com juros menores.