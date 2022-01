Menino de 6 anos reencontra pais após se perder na orla de Ponta Verde

Um menino de 6 anos de idade conseguiu reencontrar os pais após se perder deles por algumas horas neste sábado (1º) na orla de Ponta Verde, em Maceió. Agentes do programa Ronda no Bairro prestaram assistência à criança. A equipe patrulhava pela Avenida Silvio Carlos Viana, quando foi acionada por populares informando sobre a criança…

Ronda Bairro

Um menino de 6 anos de idade conseguiu reencontrar os pais após se perder deles por algumas horas neste sábado (1º) na orla de Ponta Verde, em Maceió. Agentes do programa Ronda no Bairro prestaram assistência à criança.

A equipe patrulhava pela Avenida Silvio Carlos Viana, quando foi acionada por populares informando sobre a criança perdida. Após se assegurar que o menino estava bem, os agentes acionaram a equipe de Articulação Social do Programa para prestar a assistência necessária ao menor.

Ronda Bairro

Minutos depois, a patrulha foi informada de que a mãe do garoto estava na unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), localizada na orla de Pajuçara, à procura do filho.

Em seguida, os agentes de proximidade levaram a criança junto aos pais, possibilitando assim o reencontro familiar entre eles.