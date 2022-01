Menos de 30 minutos: aprenda a fazer um delicioso macarrão com três ingredientes

Para quem ama massas, macarrão é sempre a opção mais rápida de preparar no dia-a-dia. Essa receita, do site Panelinha, ensina a fazer o prato com apenas três ingredientes: manteiga, limão e parmesão. Um jantar caprichado em menos de 30 minutos!

1. Leve uma panela média com 2,5 litros de água ao fogo alto. Assim que ferver, adicione 1 colher (sopa) de sal, coloque o macarrão e deixe cozinhar pelo tempo indicado na embalagem, ou até ficar al dente – mexa de vez em quando para o macarrão cozinhar por igual e não grudar um no outro.

4. Volte o espaguete para a panela em que foi cozido e adicione ⅓ de xícara (chá) da água do cozimento reservada. Adicione a manteiga e mexa bem com uma espátula para derreter e envolver o macarrão. Junte o parmesão ralado, as raspas de limão e tempere com pimenta a gosto. Misture novamente e, caso necessário, acrescente um pouco mais da água do cozimento para deixar o molho mais fluido.