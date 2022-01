O mercado de investimentos pode ser viável para a pessoa física que deseja ir além da poupança de forma segura. No entanto, é necessário que tenha alguns cuidados para que faça essa mudança de maneira planejada.

Mercado de investimentos: dicas para o novo investidor

Primeiramente, é muito importante aprofundar o seu conhecimento sobre o mercado de investimentos e suas diversas opções, bem como é importante que busque entender o fluxo da economia para que possa lidar com a sua volatilidade e entender como diversos fatores impactam no rendimento do seu investimento.

Conteúdos para iniciantes

Temos vários conteúdos com dicas para iniciantes no mercado de investimentos, bem como já falamos sobre opções de renda fixa. Caso você queira conhecer melhor sobre esses assuntos, basta clicar em seus respectivos destaques.

Além disso, é importante que você aprofunde seu conhecimento através de sites oficiais como o site da Bolsa de Valores do Brasil (B3) e do Banco Central do Brasil (BCB).

Visto que é relevante que você entenda a situação do mercado financeiro na atualidade e faça uso dos simuladores de investimentos disponíveis nas plataformas oficiais.

Faça um planejamento financeiro

Além disso, o planejamento financeiro deve ser feito para corroborar a sua necessidade de diversificar seus investimentos. Por isso, é muito importante que você tenha clareza sobre o prazo que você tem para cada opção de investimento e o valor que você possui disponível.

Pois, é aconselhável para o entrante no mercado de investimentos que não direcione todo o valor que possui em uma única opção, bem como comece por opções de renda fixa.

Cuidado com golpes e fraudes

Além disso, é muito relevante que o novo investidor esteja atento para evitar cair em golpes e fraudes, já que a internet é utilizada para má fé em diversos aspectos. Principalmente, quando pensamos em produtos financeiros, da mesma forma que ocorre com o Pix e com o Open Banking.

Por isso, é pertinente que o entrante no mercado de investimentos analise todos os pontos citados para que possa elevar seu sucesso por meio da diversificação de suas opções de forma segura.

Manter a poupança é uma decisão que requer avaliação pessoal

Além disso, a diversificação dos investimentos não significa que você irá excluir a poupança de sua carteira, caso deseje continuar com a poupança é possível que você a mantenha dentro do seu planejamento, de maneira que você avalie a viabilidade de mantê-la no seu plano considerando o prazo e a sua rentabilidade atual.