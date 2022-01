Mercado Livre: Saiba como ser entregador

O Mercado Livre lançou, no segundo semestre de 2021, um programa que promete acelerar as entregas da plataforma e dar oportunidades para milhares de brasileiros que querem fazer uma renda extra sendo entregador do Mercado Livre.

O programa, disponível pelo aplicativo Mercado Envios Extra, tem como objetivo central permitir que os vendedores do Mercado Livre tenham acesso a entregadores autônomos.

Isso deve garantir que as entregas possam ser feitas de forma mais agilizada e direta, tirando a dependência dos correios, dando agilidade e qualidade ao processo, que funcionaria de uma forma mais informal.

Nesse texto, vamos explicar tudo que já se sabe sobre como ser um entregador do Mercado Livre. Existem algumas obrigações que você precisa conhecer antes de querer buscar esse serviço como a solução para gerar uma renda extra em 2022.

O que você precisa para ser entregador do Mercado Livre?

O Mercado Livre quer profissionais que tenham condição de atuar como autônomos de forma oficial e com importantes garantias, tanto para ele como para a empresa. Por isso, apenas pessoas que são MEI (Microempreendedor individual) estão aptos ao programa.

Você pode gerar um MEI para você e começar a trabalhar oficialmente como empreendedor de sua carreira de forma fácil e rápida pelo sistema gov.br. Além de poder se tornar um entregador do Mercado Livre, você receberá muitas outras vantagens.

Além disso, um entregador da plataforma precisa, por obviedade, ter uma Carteira Nacional de Habilitação vigente. O trabalhador também vai precisar de um celular com dados móveis confiáveis, já que a internet é obrigatória para a realização das entregas.

Por fim, ele deve ter um veículo de no máximo 15 anos, com boas condições e completamente regulamento. Pode ser carro ou moto, mas no caso das motos é obrigatório ter pelo menos 80 litros de capacidade para carregar os pacotes.

Como ser um entregador do Mercado Livre

Ao garantir que você se encaixa nesses requisitos acima, você poderá começar a fazer as etapas iniciais para o cadastro e a entrada no serviço do Mercado Livre. Não são passos complexos, e vamos falar deles agora.

O primeiro passo é baixar o aplicativo Mercado Envios Extra em seu celular. Ele, por enquanto, só está disponível para aparelhos com Android, e pode ser encontrado no Google Play. Para celulares com iOS, não é possível baixar o programa.

Então, você poderá se cadastrar na plataforma, usando sua conta já existente no Mercado Livre ou criando uma nova. É fundamental que tudo passe por uma conta da plataforma.

Para validar sua conta no Envios Extra, você terá que passar todos os dados pessoais pedidos pelo sistema. Depois, terá que ser feita uma validação de sua identidade, que é a etapa mais complexa deste cadastro.

O Mercado Livre vai pedir que você escaneie sua CNH, já que ela deve ser comprovada e guardada pelo sistema, por uma questão de segurança das entregas e dos vendedores como um todo.

Além disso, você terá que mandar algumas selfies com gesticulações, para comprovar que você está vivo e que sua imagem bate com a dos documentos. Essa etapa é fundamental para a validação de sua identidade.

O funcionamento do serviço de entrega

O sistema do Mercado Envios Extra é baseado na criação de grupos de percursos que ficam disponíveis para todos os entregadores de uma cidade que estão disponíveis, devidamente cadastrados e prontos para trabalhar.

Ou seja, quando você estiver apto para realizar entregas, basta abrir o aplicativo e analisar as opções que estarão disponíveis em sua cidade. Você poderá ver qual o ponto de entrega, o valor da tarifa e qual o percurso ideal para a entrega de cada item disponível.

Então, você poderá escolher uma das opções. O pacote, então, estará reservado para você, que deverá buscar a encomenda em um ponto de coleta. Esses pontos são pré-definidos e funcionam como guias para sua movimentação durante o dia de trabalho.

O aplicativo tem muitas funções importantes para os entregadores. Com ele, é possível avisar o ao dono da mercadoria de sua aproximação, definir os melhores postos de coleta e organizar sua jornada. Além disso, é possível ver o valor ganho por cada entrega.

Quanto é possível receber ao ser entregador do Mercado Livre

O valor que você receberá como entregador do Mercado Livre depende diretamente de duas coisas: do seu tempo disponível para trabalhar e da disponibilidade de entregas em sua cidade.

A cada corrida completa, você ganhará 100% do valor indicado pela oferta, e isso será reduzido caso aconteça algum problema no processo. Porém, se a disponibilidade for baixa, pode ser difícil manter um bom valor diário.

O Mercado Livre afirma que é possível receber até R$ 240 por dia trabalhado, que é um ótimo valor para quem quer uma renda extra em 2022. Se você conseguir trabalhar bastante e aproveitar de forma profunda as oportunidades, é possível fazer um bom dinheiro semanalmente!