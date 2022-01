Metalúrgica PRADA abre vagas de emprego pelo país

A Metalúrgica PRADA, uma das principais indústrias fabricantes de embalagens de aço e latas no Brasil, está oferecendo vagas de emprego pelo país. Veja, abaixo, as funções disponíveis e mais informações sobre como se inscrever!

Metalúrgica PRADA anuncia novas oportunidades para o Brasil

A Metalúrgica PRADA está entre as principais empresas fabricantes de embalagens de aços e latas no Brasil. Atualmente, a companhia possui seis unidades no país, localizadas em São Paulo, Luziânia , Lins, Uberlândia, Pelotas e Resende.

Confira as vagas oferecidas pela Metalúrgica:

Supervisores de Planejamento e Controle de Manutenção;

Supervisor de Segurança Patrimonial;

Supervisor de Manutenção de Frota;

Engenheiro (Direito Minerário);

Engenheiro (Planejamento de Mina);

Operador de Empilhadeira;

Analista de Tecnologia de Informação (Pleno);

Auxiliar de Produção – exclusivo para candidatos PCD;

Eletricista de Manutenção Industrial;

Especialista em Engenharia Civil;

Especialista em Engenharia Mecânica;

Especialista em Engenharia Elétrica;

Técnico de Manutenção Mecânica;

Motorista de Van;

Pessoas com Deficiência.

A empresa coloca à disposição dos contratados remuneração compatível, além de um pacote de benefícios, que podem incluir café da manhã, plano médico, cesta básica, previdência privada, refeitório, cesta de natal, auxílio academia, auxílio farmácia, seguro de vida, cesta básica e vale transporte.

Como realizar a sua candidatura

Ficou interessado em uma das posições oferecidas pela Metalúrgica PRADA? Para se candidatar é necessário ler atentamente a todas as informações disponíveis no site de participação.

Para os profissionais que atenderem às exigências, basta clicar na vaga pretendida e preencher corretamente a ficha cadastral.

