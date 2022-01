OKR é a sigla para Objectives and Key Results, que significa “Objetivos e Resultados-chave”. Sendo assim, OKR é uma metodologia que facilita a definição de metas para as empresas.

Metodologia OKR: definição de metas e avaliação dos projetos empresariais

Entretanto, a metodologia OKR traz indicadores para que as metas sejam mensuradas, de forma que facilita a gestão abrangente de um projeto. Portanto, na prática, a gestão da empresa deve definir faixas de mensuração do objetivo definido, por exemplo, entre 2 e 5. Dessa forma, poderá direcionar as metas definidas nas estratégias anteriores da empresa.

Análises pertinentes para decisões estratégicas

Dessa forma, a gestão empresarial poderá definir o percentual de cada setor. Por isso, a metodologia OKR permite que a empresa se desafie estrategicamente, ao passo que traz resultados analíticos importantes na tomada de decisões.

Você Pode Gostar Também:

Exemplo simples para explicar o método

Existe uma famosa analogia que explica a metodologia OKR, uma viagem. Basta escolher o destino, pensar nos recursos financeiros e no tempo. Sendo assim, o viajante sabe qual é o seu objetivo, mas deve avaliar a melhor forma de realizar a viagem, considerando economizar dentro do menor tempo.

Método replicado desde 1999

Grandes empresas utilizam o método OKR, como a Intel e o Google. Sendo assim,dentro do objetivo de definir metas, essa metodologia permite criar alinhamento e engajamento em torno dos dados mensuráveis.

Por todos esses pontos, essa é uma metodologia criada em 1999 por Andy Grove, então CEO da Intel, e foi rapidamente expandida para outras grandes organizações.

A metodologia OKR pode se beneficiar de KPIs

Sendo assim, a gestão da empresa pode direcionar esse alinhamento, por meio de Key Results. Por isso, a metodologia OKR pode se beneficiar de KPIs que já são utilizados pela empresa, de forma que obtenha o resultado-chave, ou o Key Result.

Diferença em KPIs e KRs

A função dos KPIs (indicadores-chave) são diferentes das KRs (resultados-chave). Pois, os KPIs são indicadores mensuráveis que monitoram a performance dos projetos da empresa. Ao passo que os Key Results são resultados-chave, ou seja, são resultados mensurados por indicadores, que informa para a gestão se o projeto está indo de encontro ao objetivo estabelecido.

Metodologia eficiente para analisar o progresso de pequenas empresas

Por isso, são fatores de grande relevância para a gestão empresarial, visto que a metodologia OKR pode ser utilizada por diversas áreas, bem como, pode ser adaptada para direcionar metas de empresas de pequeno porte na mensuração do progresso de cada objetivo definido.