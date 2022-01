Mineração Taboca tem VAGAS de emprego pelo país

A Mineração Taboca, maior produtora de Estanho Refinado no Brasil, está disponibilizando novas oportunidades de emprego. Os cargos são para várias localidades do país. Confira os requisitos e as colocações disponíveis para ocupação, abaixo!

Mineração Taboca possui vagas de emprego disponíveis

A Mineração Taboca, fundada no ano de 1969 atua nos segmentos da Mineração e da Metalurgia de Estanho e minerais para indústria. A empresa possui certificado ISO 9001, sendo a maior produtora de Estanho refinado do país, suprindo todas as necessidades nacionais e também exportando grande parte da produção, sendo reconhecido internacionalmente há mais de vinte anos.

Confira as ocupações disponíveis na Mineração Taboca e os requisitos para participar:

Mecânico de Manutenção Industrial : necessário possuir conhecimentos e experiência em manutenção mecânica, fornos, pneumática, hidráulica, transportador de correias, lubrificação industrial e leitura e interpretação de desenhos mecânicos. A empresa exige que o profissional tenha disponibilidade para trabalhar em escalas 4×4 em horários comerciais;

: necessário possuir conhecimentos e experiência em manutenção mecânica, fornos, pneumática, hidráulica, transportador de correias, lubrificação industrial e leitura e interpretação de desenhos mecânicos. A empresa exige que o profissional tenha disponibilidade para trabalhar em escalas 4×4 em horários comerciais; Analista Contábil Pleno : experiência em contabilidade, já ter atuado em grandes empresas, conhecimento nas normas CPCs e IFRS, domínio no Pacote Office e Excel, CRC ativo, espanhol e inglês será considerado um diferencial;

: experiência em contabilidade, já ter atuado em grandes empresas, conhecimento nas normas CPCs e IFRS, domínio no Pacote Office e Excel, CRC ativo, espanhol e inglês será considerado um diferencial; Técnico de Planejamento de Projetos Especialista: nível técnico ou superior completo em Mecânica, Automação ou Elétrica, conhecimento em projetos, planejamento de gestão de custos, projetos industriais e CREA ativo.

Como se inscrever

Para fazer parte da empresa Mineração Taboca, os profissionais que atenderem aos requisitos exigidos deverão realizar sua candidatura online através do site de inscrições.

