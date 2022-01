Minerva Foods abre vagas de emprego; veja cargos e salários

A Minerva Foods, indústria líder em exportações de carne bovina na América Latina, está oferecendo novas vagas de emprego no país. Os cargos são para preencher diferentes níveis dentro da empresa, com salários que podem chegar a R$ 5.000,00, a depender da função e qualificação exigida. Veja, a seguir, as ocupações e como se candidatar no processo seletivo!

Minerva Foods abre oportunidades para o Brasil

A Minerva Foods, uma das maiores indústrias da América Latina na comercialização de carne in natura, atua em mais de cem países e está buscando novos funcionários para preencher o quadro de colaboradores em várias áreas de atuação no Brasil.

Confira as vagas oferecidas pela empresa:

Vendedores (Diversas Regiões);

Especialista em Recursos Humanos;

Supervisores de Confinamento (Auxiliar e Operacional);

Vendedores Externos (Diversas Regiões);

Supervisores de Produção;

Inspetores de Rota (Técnicos Mecânicos);

Gerente Nacional de Vendas;

Analistas de Recursos Humanos;

Analistas Administrativo (Pleno);

Engenheiros de Manutenção;

Médico Veterinário;

Analistas de Projeto de Carbono;

Supervisores de Transportes;

Analistas de Pesquisas e Desenvolvimento (Assuntos Regulatórios);

Engenheiros Mecânico;

Especialista em Inteligência Comercial;

Especialistas de Logística (Armazém).

Como realizar a sua candidatura

Quer ocupar uma das posições oferecidas pela empresa Minerva Foods? Para se candidatar, os profissionais devem atentar-se a todas as exigências que alteram conforme o cargo pretendido, antes de finalizar a inscrição.

Após a leitura de todas as informações, basta clicar na vaga desejada e entrar na opção “candidate-se”, através do site de inscrições.

