Ministério da Saúde reduz o isolamento de pacientes com covid-19 sem sintomas

O Ministério da Saúde anunciou que o período de isolamento de pessoas recém-recuperadas da covid-19 será reduzido. As diretrizes estarão na nova versão do “Guia de Recomendações – Isolamento Domiciliar”. O documento deve estar disponível nesta terça-feira (11).

Com a atualização, as pessoas assintomáticas terão cumprir apenas 5 dias, ao invés de 10, como era proposto anteriormente. Na categoria, os pacientes não podem apresentar sintomas respiratórios, febre há 24 horas (sem o uso de antitérmico) e também resultado positivo para teste PCR ou de antígeno. A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas.

Ainda com dúvidas? Veja todos os detalhes de como fica a nova recomendação do isolamento: