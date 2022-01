Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa autorização para uso de autoteste contra Covid-19

O Ministério da Saúde vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autorização para uso do autoteste contra Covid-19 no Brasil. O pedido será feito ainda nesta semana.

Em outros países, a medida já é utilizada para agilizar o diagnóstico da doença. Com o exame, é possível realizar a coleta do material que detecta a doença em casa, pelo nariz com um cotonete ou pela saliva. No Brasil, a venda do autoteste ainda não é liberada.

No entanto, o exame tem a sensibilidade menor que a de outros testes, como o RT-PCR. Além disso, está sujeito ao erro do paciente não treinado. Em nota ao g1, a Anvisa informou que ainda não recebeu um pedido informal. Na última sexta-feira (7), a Agência emitiu uma nota esclarecendo as regrais atuais. Segundo o órgão, só é permitido o “registro de autoteste de doenças infectocontagiosas passíveis de notificação compulsória, como a Covid-19, caso haja uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da Saúde”.

A Anvisa ainda afirmou, que para a liberação do uso do autoteste, é preciso considerar fatores humanos e usabilidade do produto.