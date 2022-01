Ministério é contra inclusão de mais 3 milhões de usuários

O Governo Federal anunciou no início deste mês de janeiro que conseguiu aumentar o número de usuários do Auxílio Brasil. E o fato é que não foi uma elevação qualquer. Foi além daquilo que eles estavam prometendo. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 3 milhões de brasileiros entraram no benefício.

Com essa inclusão, o Auxílio Brasil passou a atender cerca de 17,5 milhões de indivíduos. Pelo menos de acordo com o Ministério da Cidadania, esse é o número de pessoas que estão recebendo o benefício neste mês de janeiro. Os pagamentos, aliás, começaram desde a última terça-feira (18).

E foi justamente nesta data que começaram a surgir informações de bastidores que dizem que uma ala do Governo quer aumentar ainda mais esses números. Possivelmente de olho nas eleições presidenciais, aliados do presidente Jair Bolsonaro estariam querendo que o número de usuários do Auxílio Brasil ultrapassasse os 20 milhões.

Quem deu essa informação primeiro foi o jornalista Valdo Cruz, do jornal O Globo. De acordo com ele, membros do Palácio do Planalto estão totalmente de acordo com a ideia de se fazer isso o quanto antes. Ainda segundo o jornalista, a ideia seria mesmo usar isso como mais uma arma de campanha eleitoral.

Só que nesta quarta (19) novas informações de bastidores dão conta de que outra ala do Governo Federal não estaria gostando nada desta ideia. Pessoas mais ligadas ao Ministério da Economia acreditam que a inclusão de mais 3 milhões de indivíduos poderiam ser um perigo para o orçamento do país.

Fila de entrada no Auxílio Brasil

Em toda essa discussão há a questão da fila de entrada do Auxílio Brasil. Para quem não lembra, existia um dispositivo no projeto que impedia que a formação dessa fila acontecesse. O Governo não poderia permitir isso.

Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou esse trecho do projeto. E esse veto foi um pedido do próprio Ministério da Economia. Tanto é que o próprio chefe de estado justificou que a sua preocupação era com a questão do orçamento.

Só que mesmo sem ter a obrigação de zerar a fila, o Governo ainda tem o poder de fazer isso se quiser. E é justamente isso o que os aliados do presidente estão pedindo neste momento. Eles querem a inclusão de mais 3 milhões de pessoas na lista.

Não se sabe se Bolsonaro vai mudar de opinião em relação à sua preocupação com o orçamento. Mas se sabe de acordo com informações de bastidores que o Ministério da Economia é contra essa inclusão deste tamanho.

Queda de braço antiga

Recentemente, o Governo Federal divulgou o calendário completo do Auxílio Brasil para este ano de 2022. De acordo com as informações oficiais, o primeiro pagamento aconteceu ainda nesta última terça-feira (18).

Nesta quarta-feira (19), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 2. De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os usuários deverão receber o benefício até o próximo dia 31 deste mês.