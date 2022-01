Ministério Público da Bahia aciona operadores de telefonia por vazamento de dados

O Ministério Público da Bahia ajuizou ações civis públicas contra quatro operadores de telefonia por conta do vazamento indevido de dados pessoas de usuários. De acordo com informações divulgadas pela promotora de Justiça, Joseane Suzart, procedimentos instaurados comprovaram o vazamento de informações pela Vivo, Tim, Oi e Claro.

Em nota, o MPBA informou que a promotoria solicitou, nas ações, a concessão de uma liminar para obrigar as operadoras a cumprirem “as regras basilares para o tratamento de dados pessoais que pressupõem o fornecimento de consentimento pelo titular, como disposto pelo art. 7º, inciso I, da Lei n.º 13.709/18, considerando-se a sua autodeterminação na sociedade em rede; a requererem o consentimento expresso dos consumidores titulares antes de proceder ao tratamento de dados pessoais, exceto nas hipóteses elencadas no art. 7º, incisos II a X da LGPD; e, antes de qualquer ato vinculado à atividade do tratamento de dados pessoais, observar se há manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o procedimento“, pontuou.

Diversas outras medidas também devem ser adotadas. Entre elas, estão: o cuidado com os dados pessoais dos usuários para que não sejam disseminados indevidamente; a abstenção, por parte das operadoras, em disponibilizar indevidamente os dados pessoais; e a não concretização de ligações reiteradas, perturbadoras e insistentes para os indivíduos, quer sejam contratantes ou não dos seus produtos e/ou serviços.

Durante as investigações, Joseane Suzart solicitou informações à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na tarde de hoje (18), a promotoria irá fazer uma coletiva de imprensa sobre as ações e também para esclarecimento do que preconiza a Lei Geral de proteção de Dados – LGPD. O encontro está previsto para às 14h30.