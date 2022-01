Ministro diz que não há nenhuma previsão de retorno

O Ministro da Cidadania, João Roma, disse em entrevista nesta quarta-feira (12) que não há nenhuma previsão de retorno do Auxílio Emergencial. Ele disse isso em entrevista para o jornal Correio. Essa declaração acontece em um momento em que muitas pessoas estavam pedindo pelo retorno do programa.

Acontece que pelo menos em três ocasiões no ano passado, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar o contrário. De acordo com o chefe da pasta econômica, o Auxílio Emergencial poderia sim voltar. Como condição, ele disse que a pandemia teria que voltar a ter números ruins novamente. Aí sim o Governo teria que retomar os pagamentos.

A pandemia vem apresentando uma grande piora nos últimos dias. De acordo com dados de secretarias de saúde de várias unidades da federação, o número de novas contaminações e de hospitalizações por causa da variante ômicron. Então diante desse cenário, muita gente pensou que o Auxílio Emergencial poderia voltar.

Mas não é isso o que vai acontecer de fato. Na entrevista em questão, o Ministro da Cidadania disse que não há qualquer previsão de retorno desses pagamentos. Ele argumentou que o Governo Federal já estaria pagando uma série de benefícios para a população neste exato momento.

Ele citou, por exemplo, o aumento no número de beneficiários no Auxílio Brasil que cresceu de 14,5 para 17,5 milhões e na Tarifa Social de Energia Elétrica, que subiu de 11 milhões para 23 milhões de atendidos. E lembrou ainda o vale-gás. O novo programa social deve atender cerca de 5,4 milhões de pessoas neste mês.

Números insuficientes

Todos esse número apontados pelo Ministro da Cidadania são verdadeiros. O próprio Ministério da Cidadania os confirma. Mas é preciso entender também que mesmo com esses aumentos, o patamar não vai ser suficiente para atender todo mundo que precisa.

De acordo com declarações anteriores do próprio Ministro da Cidadania, o número de pessoas que ficaram sem nenhum tipo de ajuda do Governo Federal é de 25 milhões de indivíduos. Apenas 3 milhões de vagas foram abertas do novo Bolsa Família.

Ministro prometeu

Quando deu essa declaração, o Ministro disse que o Governo estava ciente dessa informação e que eles estariam se movimentando para conseguir criar um novo projeto ou algum tipo de nova ajuda para essas pessoas.

O Auxílio Emergencial chegou ao fim e o Governo não criou até agora um ajuda para a grande maioria dessas pessoas. Agora, o Ministro diz que não há mais a necessidade de retorno do programa porque os atuais já seriam suficientes.

Auxílio Brasil é o foco

Toda essa declaração do Ministro João Roma não é em vão. De acordo com informações de bastidores, membros do Governo Federal definiram que o foco é mesmo o Auxílio Brasil. Programa que começou seus pagamentos ainda em novembro.

Agora em janeiro, o projeto vai ganhar a sua forma turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas irão receber o benefício. Ninguém, ainda segundo eles, vai receber menos do que R$ 400.