Minuto Seguros abre 30 empregos em home office; veja cargos

A Minuto Seguros, seguradora de automóveis no Brasil, está oferecendo 30 vagas de emprego no Estado de São Paulo, para a função de Consultor Comercial de Seguros Automotivos, com atuação totalmente em Home Office. Confira os requisitos exigidos para participar da seleção, e mais informações sobre o cargo, a seguir!

Minuto Seguros abre vagas de emprego

A Minuto Seguros, maior seguradora online do Brasil, é líder no segmento automotivo. A empresa atua no mercado há mais de dez anos, sendo uma referência no atendimento ao cliente.

Em busca de novos Consultores Comerciais, a empresa está disponibilizando um novo processo de seleção para ocupar vagas no estado de São Paulo.

Acompanhe mais informações sobre os requisitos para se candidatar ao cargo, abaixo:

Necessário experiência com vendas via telefone e automotivos;

Orientado por metas e indicadores;

Possuir bom relacionamento interpessoal;

Facilidade de comunicação com diferentes públicos;

Boa comunicação tanto verbal quanto escrita;

Gostar de novos desafios;

Facilidade com adaptações;

Autônomo com disponibilidade de trabalhar em Home Office;

Trabalhar com ética.

Além da remuneração no valor de R$ 2.500,00, a empresa disponibiliza aos novos contratados uma série de benefícios, como auxílio academia, plano médico, auxílio creche, programa de treinamento, vale refeição, seguro de vida, home office e plano odontológico.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela Minuto Seguros, os profissionais que atenderem aos requisitos deverão preencher um formulário de inscrição através da página de candidatura.

