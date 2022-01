Missas em celebração ao Bom Jesus dos Navegantes na Praça da Fé serão transmitidas ao vivo

Programação religiosa pode ser acompanhada ao vivo nas redes sociais da Prefeitura e da Diocese de Penedo

Decom PMP

Todas as missas realizadas na Praça da Fé em homenagem ao Bom Jesus dos Navegantes serão transmitidas ao vivo nas redes sociais oficiais da Prefeitura e da Diocese de Penedo.

Quem não puder participar presencialmente, pode acompanhar pelo Instagram da administração municipal (https://www.instagram.com/prefeituradepenedo/) ou através do perfil oficial da Diocese de Penedo (https://www.instagram.com/diocesedepenedooficial/).

A gestão Crescendo Com Seu Povo também transmitirá, em tempo real, as missas em seu canal no YouTube – https://www.youtube.com/prefeituradepenedo

A primeira live da programação religiosa começa logo mais às 18h30, quando a imagem do Bom Jesus será levada em carreata da Igreja de São Francisco de Assis até a Praça da Fé, estrutura instalada pela Prefeitura de Penedo ao lado da capela da Santa Cruz.

Clique nos links abaixo para acessar a transmissão das missas que serão realizadas até domingo, 09, data da maior procissão fluvial em celebração a Bom Jesus dos Navegantes em Alagoas e Sergipe.

Links para transmissão das missas do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo

Quarta

https://youtu.be/ts1oaPY5ib0

Quinta

https://youtu.be/DZoON5fyHv8

Sexta

https://youtu.be/v3wyQrXTxbo

Sábado

https://youtu.be/Q6APZqeP6n4

Domingo

https://youtu.be/vLs6Ih1XHtY