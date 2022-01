Mistério revelado! Saiba qual protagonista morre no final de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Como foi prometido no início de “Quanto Mais Vida, Melhor”, um dos personagens principais morrerá no final da trama. Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano), Flávia (Valentina Herszage) e Neném (Vladimir Brichta), voltarão a ver a Morte (A Maia) que cobrará pelo combinado após o acidente de avião.

Apesar da trama estar completamente gravada, diferentes desfechos foram feitos pensando na recepção do público para cada núcleo dos protagonistas. Com chances parecidas de um deles morrerem, o mistério tem dividido os telespectadores.

Valentina Herszage, intérprete de Fávia, contou em entrevista ao ., que ficou abalada ao gravar a cena da morte de sua personagem. “Fiquei muito mexida. Na época, a Flávia já fazia parte de mim de um jeito… Estava vivendo mais a Flávia do que a Valentina. Gravava de segunda a sábado, 11 horas por dia. Eu chorei absurdos”, revelou.

E quem irá morrer?



De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do O Globo, o quarteto se reunirá no fim da trama e fará uma proposta para a Morte. Eles pedirão para os quatro morrerem juntos ou sobreviverem em grupo.

Mas, a entidade mostrará algo que fará Neném mudar de ideia e se sacrificar no lugar dos três amigos. O jogador de futebol verá Bianca (Sara Vidal) precisando de um transplante de coração e decidirá doar seu órgão a fim de salvar a filha.