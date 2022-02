Morre cozinheira Alaíde do Feijão

A cozinheira Alaíde do Feijão morreu nesta segunda-feira (21). A idosa, de 73 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Alaíde foi diagnosticada com Covid-19 no hospital, onde tratava sequelas da primeira infecção. Em 2021, a cozinheira ficou internada com Covid-19 por mais de 12 dias no Hospital Couto Maia. A informação foi confirmada pela família da profissional, através do Instagram.

Alaíde é dona do tradicional Restaurante Alaíde do Feijão, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador.

A história de Alaíde com a cozinha começa quando ela era ainda jovem, em um tabuleiro na frente do Elevador Lacerda. Ali, ela já vendia feijão, até se mudar para o Pelourinho.

Em nota, Coletivo de Entidades Negras (CEN) lamentou a morte da cozinheira, considerada uma grande “matriarca do movimento negro baiano e brasileiro”. “Alaíde era uma mulher de grande força, representatividade, e legítima matriarca, como tantas mulheres negras chefes de família da Bahia e do Brasil. Começou a vender feijão ainda jovem, em tabuleiro na frente do Elevador Lacerda, até se mudar para um imóvel no Pelourinho, localidade onde permaneceu até os últimos dias. Atuante no movimento negro, tinha um carinho especial com todos que recebia, entre eles políticos e ativistas relevantes, tratando cada um como filho. Era filha de Omolu, o Orixá das doenças e da cura, grande Rei da Terra, e sempre fazia questão de reverenciar as insígnias do seu santo no ambiente do restaurante”, escreveu o Coletivo.

“Foi no seu estabelecimento, conhecido pela feijoada e outros quitutes, que nasceram acordos políticos históricos e surgiram movimentos novos de luta por direitos. Foi lá, no endereço mais recente, o da Rua da Laranjeiras, que surgiu, por exemplo, o movimento Eu Quero Ela, que incentivou o maior número de candidaturas negras da história à Prefeitura de Salvador, nunca governada por um prefeito negro eleito”, continua a nota.