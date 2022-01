Morre golfinho encontrado em praia de Salvador

O golfinho encontrado na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, em Salvador, morreu na manhã desta segunda-feira (17), na sede do Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA). O animal foi levado ao instituto para receber cuidados, após ser resgatado por banhista na quinta (13).

“Ele tinha umas lesões traumáticas na parte do rosto e mandíbula, que são compatíveis com o quadro de agressão. Isso vai ser concluído com a necropsia”, comentou a médica veterinária Joana Ikeda ao g1 Bahia.