Morre mulher agredida a pauladas na rodoviária de Salvador

Morreu nesta segunda-feira (17) a mulher de 23 anos, que foi agredida a pauladas por homens, ainda não identificados, na Rodoviária de Salvador. Ela estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no domingo (16). As informações iniciais são de que Alessandra Ramos Neves foi atacada por homens de uma facção do bairro da Saramandaia.

A empresa que administra a rodoviária informou, ao G1 Bahia, que a vítima foi encontrada do lado de fora do terminal, próximo de uma passarela. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia (DT/Tancredo Neves). Ninguém foi preso.