Mortes, reconciliação, fuga e mais: saiba o final de ‘Nos Tempos do Imperador’

O final de ‘Nos Tempos do Imperador’ está recheado de mortes, reconciliações, fugas e muita guerra. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão promete fortes emoções nos últimos capítulos.

Foto: Reprodução | TV Globo

Segunda-feira (31)

Bernardinho é enterrado sob forte comoção. Pilar e Samuel lamentam a morte de Bernadinho e fazem planos para encontrar Salustiano. Samuel manda uma carta para Caxias prometendo descobrir o verdadeiro assassino de Coronel Ambrósio. Ao lado de Elisa, Solano promete tomar de volta o Paraguai. Samuel encontra Filinto. Augusto conta a Lota que Bernardinho foi atingido fatalmente na guerra. Pedro faz uma acareação com Tonico e Filinto, que admite ter sido pago pelo deputado para sequestrar o Imperador. Isabel se reconcilia com Luísa. Lota ameaça Tonico. Celestina entrega a Pedro o livro que Nino escreveu com os crimes de Tonico.

Terça-feira (1º)

Pedro se anima diante das provas entregues por Celestina. Samuel é reconhecido. Tonico sonha com os crimes que cometeu. Dolores tem uma ideia de como encontrar a filha. Borges teme ser preso. Pedro entrega o manuscrito de Nino. Em fuga, Samuel e Pilar recebem pistas do paradeiro de Salustiano. Luísa e Dominique conversam sobre a venda do engenho. Dolores, Joana e Nélio invadem a casa do Tonico atrás de uma foto. Tonico e Pedro discutem. Cândida vai atrás de Borges e tem uma visão sobre o futuro do delegado. Nélio descobre onde está Mercedes. Depois de ameaçar Pedro com uma arma, Tonico foge e faz Dominique refém.

Quarta-feira (02)

Tonico foge com Dominique, e Borges o observa de longe. Isabel se desculpa por ter viajado sem avisar Teresa. Samuel e Pilar encontram Salustiano. Nélio localiza Mercedes. Tonico é perseguido durante a fuga com Dominique e acaba atingido na mão. Salustiano finge não reconhecer Samuel. Cansado, Caxias diz a Pedro que não quer mais ser comandante das Forças Brasileiras. Justina vai ao quilombo se encontrar com Guebo. Lota se emociona ao conhecer Mercedes. Salustiano reflete sobre dizer a verdade a Samuel.

Quinta-feira (03)

Resumo do penúltimo capítulo não foi divulgado pela emissora.

Sexta-feira (04)

Resumo do último capítulo não foi divulgado pela emissora.