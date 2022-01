Motociclista morre após colidir com poste

Um grave acidente resultou na morte de uma pessoa, na tarde deste sábado, 1º, na Rua Bráulio Montenegro, bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios, agreste alagoano. Testemunhas contaram que um homem, ainda sem identificação, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. Devido ao choque, ele morreu antes…

Cortesia

Testemunhas contaram que um homem, ainda sem identificação, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e colidiu com um poste. Devido ao choque, ele morreu antes do atendimento médico. O Samu chegou a enviar uma equipe ao local, mas a vítima já estava em óbito.

Após o caso, uma guarnição do 3º BPM esteve no local e isolou a área. Os peritos do IC e funcionários do IML também foram acionados. Ainda não se sabe as causas do acidente.