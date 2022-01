Motociclista morre em acidente no bairro de Pernambués, em Salvador

Um motociclista morreu no final da tarde da segunda-feira (17) após uma batida no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente entre a motocicleta e o carro de passeio aconteceu por volta das 17h30. A vítima não chegou a ser socorrida e morreu no local, próximo a Madeireira Brotas.

O trânsito ficou bastante engarrafado, mas por volta das 20h, o fluxo foi retomado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e realizou a remoção do corpo do homem, de nome não divulgado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Acidente no Corredor da Vitória

Ainda de acordo com a Transalvador, um segundo acidente foi registrado nas últimas 12 horas. Um ciclista ficou ferido depois de cair avenida Centenário, na altura do Corredor da Vitória. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para um hospital da região. Não há informações sobre o que causou a queda do ciclista nem o estado de saúde dele.