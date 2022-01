Motociclista sofre fratura exposta após acidente em ladeira de Maceió

Um acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta quinta-feira (20) deixou uma pessoa ferida em um trecho da Ladeira do Calmon, no bairro Bebedouro, em Maceió. A vítima, do sexo masculino, terá a identidade preservada. De acordo com as informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), a…

Um acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta quinta-feira (20) deixou uma pessoa ferida em um trecho da Ladeira do Calmon, no bairro Bebedouro, em Maceió. A vítima, do sexo masculino, terá a identidade preservada.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), a vítima estaria em uma motociclista quando perdeu o controle e caiu na via. Com o impacto, ela apresentou lesão nos membros inferiores, com fratura exposta na perna direita, além de muitas escoriações no corpo.

A vítima foi estabilizada pelos acionistas de resgate da AR50 e, em seguida, conduzida para o Hospital Geral do Estado (HGE), para receber atendimento médico.

