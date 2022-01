Motorista bêbado causa acidente e atropela duas mulheres em Simões Filho

Na tarde deste último sábado (22), duas mulheres foram atropeladas por um carro na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, o teste de alcoolemia apontou que o motorista estava bêbado.

Segundo o g1 Bahia, a PM informou que o caso aconteceu por volta das 13h49. As vítimas foram socorridas por moradores e levadas para o Hospital Municipal de Simões Filho. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

Ainda segundo a polícia, o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No local, foi confirmado que ele estava com teor alcoólico acima do permitido. O homem foi levado por policiais militares da 22ª Delegacia Territorial, onde o caso vai ser investigado.