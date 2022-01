Movimento ‘Vai Ter Gorda’ faz ato contra gordofobia em Ondina

O Movimento Vai Ter Gorda fez um ato contra a gordofobia neste domingo (16), em frente ao monumento “as Meninas do Brasil”, no bairro de Ondina, em Salvador.

O ato contou com a presença de integrantes do movimento, militantes contra a gordofobia e o público em geral. Com faixas e cartazes, o movimento cobrou mais políticas públicas que incluam pessoas de todos os tipos de corpos.