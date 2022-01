MP avança com início de obras da sede das Promotorias de Justiça em Penedo

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) vem se transformando em um verdadeiro canteiro de obras. Após os primeiros passos para a construção da sede das Promotorias de Justiça, em Atalaia, nessa quinta-feira (13), chegou a vez da unidade de Penedo. A ordem de serviço foi assinada no dia 16 de dezembro de 2021 e a obra está orçada em R$ 2 milhões e cento e vinte mil reais.

Para o procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, a construção da sede em Penedo era uma dívida antiga e vê-la sendo paga é sensação de dever cumprido.

“Com a construção do prédio-sede em Penedo, atendemos uma demanda antiga dos amigos promotores de Justiça que sempre reclamaram do desconforto, de acessibilidade nos prédios onde foram acomodados. O primeiro, um prédio de arquitetura antiga, escadaria estreita, dificultando o acesso de portadores de deficiência e idosos e também causando exaustão a membros e servidores. O segundo, um pouco melhor, mas não atendendo ainda aos anseios. Então, assumimos o compromisso e agora, graças a Deus, o sonho de todos será realizado fazendo jus ao trabalho desenvolvido com tanta dedicação”, enfatiza o chefe ministerial.

O engenheiro Caio Neves esteve acompanhando a limpeza do terreno e dando as devidas orientações para um bom início da obra.

“ Essa é a primeira visita que fazemos, o terreno tinha muita vegetação e viemos acompanhar a limpeza, evidentemente necessária para que pudéssemos dar início à obra, além disso, da mesma forma que em Atalaia, após a limpeza vem a locação do canteiro e do prédio. No mais é tocar os serviços e fazer o acompanhamento necessário”, diz o engenheiro.

Em resumo, no local já foi iniciada a limpeza do terreno, a instalação e locação do canteiro de obras, além da escavação do muro que garantirá a segurança da obra. As fotos mostram o antes (no dia da assinatura da ordem de serviço) e o presente.

Dulce Melo / MPAL