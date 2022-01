Mulher agredida por policial presta depoimento na Deam de Porto Seguro

Foto: Reprodução/Redes Sociais



A mulher agredida por um policial militar, durante uma operação na cidade de Porto Seguro, sul da Bahia, vai prestar depoimento nesta terça-feira (25) na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam). De acordo com informações da TV Bahia, a oitiva está prevista para às 14h. A irmã da vítima – também ferida na confusão – será ouvida na sequência.

Ambas, prestaram queixa por agressão na delegacia contra o PM. As duas já passaram por exame de corpo delito. O caso aconteceu na noite de sábado (22) e foi gravado por moradores do bairro Vila Valdete, onde a vítima mora. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o PM dando um tapa no rosto da mulher. Ela tenta reagir, mas as testemunhas evitam.

Em nota, a assessoria da PM informou que uma viatura foi ao bairro para atender a uma denúncia de perturbação do sossego público e ao chegar na região, mulheres, que utilizavam som alto, desacataram os policiais. O policial militar, que agrediu às mulheres, está sendo investigado.