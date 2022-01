Mulher é encontrada morta em casa usada como depósito no Jacintinho

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira, 04, em uma residência na comunidade do Ari, no bairro do Jacintinho, em Maceió. Ela ainda não foi identificada oficialmente. As suspeitas começaram após vizinhos estranharam o mau cheiro vindo do imóvel, que está sendo usado como depósito para materiais de costrução de uma obra realizada…

Reprodução / TV Pajuçara O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira, 04, em uma residência na comunidade do Ari, no bairro do Jacintinho, em Maceió. Ela ainda não foi identificada oficialmente. As suspeitas começaram após vizinhos estranharam o mau cheiro vindo do imóvel, que está sendo usado como depósito para materiais de costrução de uma obra realizada na região, desde a tarde de ontem. Na manhã de hoje, um morador acionou a polícia militar, após entrar no local acreditando se tratar de algum animal morto, mas não encontrou nada. Quando estava finalizando a procura, viu em um dos quartos, em meio a tijolos, o corpo, que inicialmente, achou tratar-se de um saco. Reprodução Redes Sociais Militares do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) isolaram o local e acionaram a Polícia Civil e os Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) para periciar e recolher o corpo para realização dos exames necessários para sua identificação. As informações sobre o que de fato aconteceu e quais são as causas da morte ainda são escassaz e devem ser respondidas após investigação.