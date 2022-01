Mulher é morta a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Uma mulher foi morta a tiros, no último sábado (1), no bairro de Alto de Coutos em Salvador. A vítima foi identificada como Valéria Maria Cardoso dos Santos Teles, de 37 anos.

Os policiais da da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi) foram acionados por moradores para uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na Ruz Muniz Travassos. De acordo com a PM, a vítima chegou a ser socorrida no Hospital do Subúrbio, mas não resistiu e foi a óbito.