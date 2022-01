‘Multirão J’ e ‘Liberou Geral’: entenda como vai funcionar a vacinação nesta segunda (03)

A vacinação contra a Covid-19 vai ser retomada nesta segunda-feira (3), em Salvador, com as estratégias “Liberou Geral”, com aplicação de primeira, segunda e dose de reforço, e “Mutirão J”, onde será aplicada a dose de reforço da Janssen. A imunização acontecerá das 8h às 16h. Não é necessário ser morador da capital baiana.