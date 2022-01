Muriçocas, baratas e mais: veja 5 dicas de como proteger sua casa das pragas de verão

Basta só a estação mais quente do ano chegar para elas aparecerem com mais frequência. Baratas, formigas, aranhas, mosquitos, pernilongos, ratos, pulgas e até mesmo carrapatos – A lista das pragas de verão é enorme e muita gente não sabe porque isso acontece, não é?! Pensando nisso, o iBahia foi bater um papo com a bióloga e diretora técnica da LarClean, Natalie Amorim, para entender porque as pragas de verão se intensificam e como você pode proteger sua casa.

Para começar, o MOTIVO. Porque esses animais são mais frequentes neste período? De acordo com Natalie, a resposta é simples. O aumento da temperatura e as pancadas de chuvas comuns do período formam as condições perfeitas para a reprodução e proliferação das pragas. Os pernilongos, por exemplo, precisam do calor, das precipitações e da umidade para que seus ovos eclodam.

Além das condições ambientais favoráveis no verão, existem 4 fatores que propiciam o aumento das pragas, chamados de 4 A’s:

Acesso: são possíveis locais que as pragas utilizam para entrar em nossas casas e empresas, como janelas, portas, bueiros, ralos e frestas;

são possíveis locais que as pragas utilizam para entrar em nossas casas e empresas, como janelas, portas, bueiros, ralos e frestas; Alimento: lixos e restos de alimentos são os pratos principais das pragas

lixos e restos de alimentos são os pratos principais das pragas Água: além do consumo, algumas pragas utilizam dela como meio para a reprodução, como o aedes aegypti, que põe seus ovos em locais com água parada;

além do consumo, algumas pragas utilizam dela como meio para a reprodução, como o aedes aegypti, que põe seus ovos em locais com água parada; Abrigo: frestas, gavetas, armários e até mesmo eletrodomésticos podem servir de casa para os animais

Ainda segundo a especialista, a população deve redobrar a atenção e intensificar ações preventivas. “É necessário estar sempre atento e se prevenir, pois além do grande incômodo que elas causam, também trazem a preocupação com a saúde, já que elas são transmissoras de diversas doenças, desde a alergias e diarreias até doenças mais graves, como a dengue, a leptospirose e a hepatite. Por isso, é fundamental evitar situações de risco e adotar todas as medidas para impedir a instalação das pragas”, explicou Natalie.

Quer saber mais? Confira as 5 dicas selecionadas pela especialista sobre o assunto e proteja sua casa neste verão.

1) Mantenha os alimentos guardados em recipientes fechados. Além disso, deixe os armários e despensas livres de resíduos de alimentos, realizando verificações periódicas em frestas e cantos desses locais;

2) Recolha os restos de alimentos e coloque todo tipo de lixo em recipientes adequados, que deverão ser fechados. É importante não utilizar terrenos baldios ou outras áreas a céu aberto para vazamento do lixo.

3) Remova amontoados de madeira, caixas de papelão, isopor e lixo em locais que não sejam apropriados para o descarte. A mesma regra vale para acumulo de objetos inúteis em lages, porões, sótãos e garagens;

4) Mantenha as caixas de gordura e galerias de esgoto bem vedadas, sem qualquer abertura que facilite a saída ou entrada de baratas, realizando periodicamente, sua limpeza; os ralos de banheiro e da cozinha também entram na lista.