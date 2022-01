Murilo Huff abre mão de bens do patrimônio de Marília Mendonça

Murilo Huff abriu mão do direito à tutela de bens do filho, Léo, de 2 aninhos, fruto do seu casamento com Marília Mendonça. A partilha do patrimônio da Rainha da Sofrência, que morreu após sofrer um acidente aéreo, em novembro do ano passado, já é pauta no Tribunal de Justiça de Goiás. As informações são do colunista Leo Dias, do “Metrópoles”.