Museu do Mar e Museu Náutico firmam parceria que dá desconto de 30% em ingressos

A “casadinha” funciona da seguinte forma: o visitante que for ao Museu do Mar, no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, ganha o desconto para ir conhecer o Museu Náutico, localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, no Largo do Farol da Barra. O mesmo vale para o roteiro inverso. A promoção é válida por cinco dias a partir da primeira visita a um dos espaços.