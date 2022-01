Museu du Ritmo será revitalizado após parceria entre Carlinhos Brown e construtora

O Museu du Ritmo, idealizado pelo artista Carlinhos Brown, firmou uma parceria com uma a construtora SIAN Engenharia para ser revitalizado. O projeto tem como principal objetivo desenvolver um local focado na divulgação de artistas locais, criando um novo ponto turístico na capital baiana.

Segundo a construtora, o Museu terá salas de exposição, teatro, camarins, ambientes climatizados, espaços para eventos, lojas, restaurantes, entre outros ambientes interativos com foco no entretenimento. As obras ainda não têm data para iniciar.