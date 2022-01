MV abre mais de 90 vagas de emprego na área de tecnologia

Início de ano é tempo de vida nova e de oportunidades profissionais. Pensando nisso, a MV, líder no desenvolvimento de softwares para saúde na América Latina, está com mais de 90 vagas para as áreas de Tecnologia/Sistemas, Operações, Comercial, Financeira e Sucesso do Cliente.

Dentre os cargos ofertados pela companhia, estão o de Analista Comercial, Auxiliar Administrativo, Gerente de Contas (Júnior, Pleno e Sênior), Pessoa Desenvolvedora Back End, Pessoa Desenvolvedora Front End, Pessoa Desenvolvedora Full Stack, entre outros.

As vagas são para atuação em diversas frentes de produtos e unidades de negócio da empresa.

As oportunidades são para atuação nas cidades de em Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC) e Teresópolis (RJ) e são extensivas a pessoas com deficiência (PCD).

Benefícios

Além da remuneração, a empresa dispõe de uma série de benefícios, incluindo:

vale refeição/alimentação,

plano de saúde e odontológico,

Clube de Vantagens,

Gympass e auxílio creche.

O regime de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou home office.

“O mercado de trabalho está bastante aquecido e há um crescimento grande na demanda por profissionais qualificados. Por isso, na MV, temos buscado pessoas em todos os momentos de vida e experiências, o mais importante é a disposição para trabalhar em equipe e aprender”, afirma Andrey Abreu, head de tecnologia da MV.

Com sede em Recife/PE, a organização possui escritórios espalhados pelo Brasil, incluindo estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Ao todo, são mais de 2.500 unidades usuárias das soluções da MV pelo país e pelo mundo, incluindo Chile, Peru, Guatemala, México e Angola.

“É uma excelente oportunidade profissional tanto para desenvolvedores quanto para atuação em outras áreas. Utilizamos o que há de mais moderno em termos de tecnologia e nossas soluções contribuem com o cuidado da saúde e ajudam na transformação digital do setor”, completa o gestor.

Para saber mais detalhes sobre o processo de candidatura e as vagas ofertadas, o candidato pode realizar cadastro através do site “Oportunidades MV”, no Kenoby, acessando o link: https://jobs.kenoby.com/oportunidadesmv.

Fonte: Assessoria de Imprensa – MV.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio de R$400 terá benefício complementar em 2022.