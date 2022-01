Em um mercado cada vez mais competitivo e ascendente, a N5 anuncia mais de 100 vagas de emprego. A empresa de software, que atua com foco em fintechs, bancos e seguradoras, recruta profissionais para diversas áreas, como tecnologia, design, recursos humanos e muito mais.

As chances estão distribuídas em diversas partes do globo e a empresa oferece, ainda, a possibilidade de atuação 100% remota. Dessa forma, podem se candidatar pessoas de todo o mundo.

Dentre as chances disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Operações, Analista Administrativo e Financeiro, Analista Funcional, Arquiteto de Soluções, Front End Developer, Cientista de Dados, Big Data, Analista de UX/UI, Gestor de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos, Designer, Sysadmin, Desenvolvedor Back-end e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas o conhecimento intermediário ou avançado do idioma inglês é essencial em quase todos os níveis de senioridade. Além disso, é importante que os candidatos compartilhem dos valores da empresa, que tem como objetivo continuar a desenvolver uma plataforma projetada para responder a uma necessidade fundamental: a transformação digital dos seus clientes.

Com escritórios nas cidades de Miami, Madrid, São Paulo e Buenos Aires, a N5 é uma empresa global e conta com equipes espalhadas em 13 países com pessoas de diferentes nacionalidades. Para a empresa, é essa diversidade, com culturas e conhecimentos diferentes, que traz sucesso para o negócio.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar o site https://n5now.com/pr/work para cadastrar o currículo. No endereço é possível, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.