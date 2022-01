Na dose certa: saiba quais frutas podem dar uma força no emagrecimento

O verão, de maneira geral, é a época em que as pessoas tendem a comer melhor. As altas temperaturas fazem com que as pessoas tenham que expor mais seus corpos, o que as incentiva a tomar mais cuidado na hora de selecionar o que comer.

Além disso, o calor também incita a procura por alimentos mais leves, como saladas, carne branca e frutas, ótimos itens para quem quer ter uma dieta mais equilibrada.

Falando especificamente sobre as frutas, o verão é a melhor estação para elas, já que a época estimula a produção de uma grande variedade de opções. Com isso, fica mais fácil incluí-las no cardápio – até mesmo para quem está na luta para perder alguns quilos. Foto: Reprodução

Como as frutas ajudam no processo de emagrecimento?

As frutas são ótimas alternativas para nutrir o corpo sem consumir muitas calorias. A quantidade de vitaminas, fibras e o baixo índice glicêmico também chamam a atenção.

Apesar disso, é importante ter em mente que tudo consumido em excesso tem o potencial de fazer mal. Por isso, as porções devem ser balanceadas.

Frutas variadas podem fazer parte do café da manhã, sobremesa das refeições principais e pequenos lanches. A porção indicada é de 2 a 3 frutas diferentes por dia. O ideal é introduzi-las em uma dieta hipocalórica – de poucas calorias –, acompanhada de atividades físicas regulares.

Isso permite que o metabolismo use as reservas de gordura acumuladas no organismo, o que favorece o emagrecimento.

Quais frutas consumir: Morango, Abacaxi, Maçã, Abacate, Pera, Limão, Melão.

As frutas devem ser incluídas em um cardápio balanceado, com outros alimentos saudáveis – legumes, verduras, carnes magras, grãos e cereais – e com mudanças de comportamento, como é o caso da prática frequente de exercícios físicos.