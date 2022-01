Naiara Azevedo, Jade Picon e Eslovênia são as participantes do ‘BBB 22’ mais buscadas

Um estudo do Stilingue, ferramenta que usa inteligência artificial e monitora a busca pelo nome dos participantes do ‘BBB 22’ na internet, aponta que o de Naiara Azevedo foi o mais buscado na web no 1º dia do reality show.

A dona do hit “50 reais” foi “procurada” na internet mais de 222 mil vezes. Logo em seguida, aparece o nome da influenciadora digital, Jade Picon, com mais de 108 mil.