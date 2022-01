Naiara Azevedo, Natália e Luciano formam o primeiro paredão do BBB 22

Naiara Azevedo, Natália e Luciano são os confinados na casa do BBB 22 a compor o primeiro paredão do reality. A berlinda foi formada no programa deste domingo (23) exibido pela TV Globo. Confira como foi a formação:

– Tadeu anunciou para os participantes da casa que o Anjo da semana, Rodrigo, estava imunizado.

– O líder Douglas indicou Naiara Azevedo

– Naiara (Indicada do líder) puxou, no contra-golpe, Luciano para o paredão

– Na votação do confessionário, os três mais votados foram Jade Picon, Natália e Pedro Scooby

– O líder Douglas salvou Pedro Scooby

– Todos, menos Naiara – que foi indicada do líder – jogaram a prova bate-volta para que um se salvasse do paredão

– Jade Picon se salvou na prova bate-volta

– O Paredão ficou formado por Naiara, Natália e Luciano Noite de surpresas A noite foi de muitas surpresas para os confinados do BBB 22. Não sabendo da dinâmica da noite, os brothers e sisters precisaram de muita calma para segurar as emoções no decorrer da formação do paredão. Começando o processo, Tadeu comunicou ao anjo, Rodrigo, que ele estava imune e não poderia ser votado. Dando continuidade, o líder Douglas fez o seu decreto. “Na primeira semana não dá para julgar. Eu vou indicar Naiara”, disse. Para o contragolpe, Naiara pensou bastante e indicou Luciano. “Tem três pessoas que eu conversei menos. Vou puxar o Luciano”, disse ao contra-golpear. Seguindo para a votação no confessionário, os votos aplicados foram: