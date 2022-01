Naiara Azevedo volta a falar sobre Marília Mendonça no ‘BBB 22’: ‘Não era melhor amiga’

Naiara Azevedo voltou a falar sobre Marília Mendonça na noite da última terça-feira (18) no “Big Brother Brasil”. Sem saber da polêmica gerada pela canção “50%”, a sertaneja falou com Pedro Scooby sobre sua relação com a falecida artista.

“A gente teve uma troca muito bacana de ideias, de energia, sabe? E eu tive a oportunidade de dizer muita coisa que quis falar pra ela”, iniciou a voz de “50 reais”.

“Não era minha melhor amiga, mas era uma pessoa que tem um espaço, e sempre vai ter, muito grande no meu coração. Primeiramente como admiradora, como fã e também como ser humano. […] Ela é um ser humano de um coração incrível”, completou. “Essas pessoas que alcançam esses lugares sempre são muito especiais”, respondeu Pedro Scooby.