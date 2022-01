‘Não deixa de ser um evento popular’, diz Léo Santana sobre Carnaval Indoor

Sem Carnaval de rua por mais um ano, a realidade dos artistas em 2022 são as festas indoor. Ou seja, eventos privados e com limite de público – atualmente o decreto do governo do Estado libera até 5 mil pessoas. Sem as pipocas, não haverá uma opção gratuita no Carnaval da cidade. Questionado pelo iBahia sobre como vai ser a festa para quem não tem dinheiro, durante participação no Fuzuê de Verão, da Bahia FM, nesta quarta-feira (5), Léo Santana afirmou “não saber”, mas ponderou que é possível curtir nas festas indoor.

“Boa pergunta, não vai ter nenhum evento de rua, mas não deixa de ser um evento popular – os carnavais indoor. Tem um valor bem acessível, não é um ticket alto, comparando com os camarotes, claro que nem todo mundo vai ter condições, mas quem tiver com suas economias em dia, vai lá curtir. O carnaval de rua, que é o mais democrático, não vai ter”, disse. Léo vai se apresentar no CarnaSal, no WET, na Avenida Paralela, em Salvador, evento fechado produzido pela Salvador Produções. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado – as vendas começam no dia 10 de janeiro.

Além de responder sobre o Carnaval, no quadro iBahia sem Baratino, o cantor falou sobre o que mais tem medo. “Do ser humano, a gente que trabalha com o entretenimento, as pessoas falam que têm medo da morte, eu tenho medo das pessoas, porque já fui decepcionado. Por isso, tenho essa autoproteção, tenho muito cuidado com quem andar, com quem me misturar, em quem confiar. Meu maior medo é ficar longe de quem me quer bem”, explicou.

Baile da Santinha

Quem curte o verão já sabe: dia de sexta-feira é dia de Baile da Santinha. O ensaio de verão de Léo Santana já está marcado no calendário baiano. Após um ano sem acontecer, devido à pandemia do novo coronavírus, o baile está de volta “até de manhã, como de costume”, frisou o cantor durante participação no Fuzuê de Verão, da Bahia FM. O programa foi transmitido ao vivo pelo iBahia e você confere a íntegra abaixo.

A primeira edição do Baile acontece nesta sexta-feira (7), com participação de Luísa Sonza, Barões da Pisadinha e Dennis DJ.

Léo abriu a temporada de verão do programa apresentado por Maurício Habib e Michely Santana. Durante o progama, o Gigante cantou sucessos como Crush Blogueirinha e Santinha, e novas músicas como Destampei.

Vida de pai

No final de setembro, Léo ganhou uma bênção na vida. É assim que ele define sua filha Liz, fruto da relação com Lore Improta. O cantor não escondeu o desejo de ter mais filhos. “Já quero outro, Lorenzo já está aí ouvindo nossa conversa [risos]. Eu tinha certeza absoluta que era homem, e aí eu decidi que era Lorenzo. Aí no dia do Chá revelação descobrimos que era Liz. Mas Lorenzo ainda vai vir. Mas se vier mais uma mulher, mais uma bênção. Mas vou tentar até vir Lorenzo [risos]”, revelou.

Retorno aos palcos

Apesar da não realização do Carnaval, as festas voltaram a acontecer. Com isso, as lives deram espaço novamente ao presencial. O cantor falou sobre a importância de voltar aos shows. “Estamos voltando agora. Fomos os primeiros a parar, e estamos sendo os últimos a voltar. Muita gente trata o entretenimento como brincadeira, só diversão, mas é o nosso trabalho. Influencia na vida de muita gente, é o trabalho de muita gente. Só aqui, são 26 famílias dependendo disso.”