não é possível entrar na lista através da internet. Entenda

O Governo Federal deve seguir neste mês de janeiro com os repasses de pelo menos dois dos seus programas sociais. São eles o Auxílio Brasi e o próprio vale-gás nacional. Em comum há o fato de que ambos exigem um prévia inscrição no Cadúnico. Quem não tem um perfil ativo por lá não vai poder receber nada.

Para quem ainda não sabe, o Cadúnico é uma espécie de lista do Governo Federal que reúne o nome de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. São brasileiros que estão precisando de ajuda de alguma forma. É através dessa base de dados que eles escolhem quem pode receber os benefícios sociais.

Diante disso, muita gente começou a tentar entrar nesta lista. E o fato é que ainda dá tempo de fazer isso, porém, boa parte das pessoas não sabe como é possível entrar no Cadúnico sem sair de casa. Sobretudo em tempos de domínio de várias doenças contagiosas, alguns cidadãos querem saber se é possível fazer essa inscrição pela internet.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é não. Não é possível fazer a inscrição no Cadúnico através da internet, celular, ou qualquer outro tipo de ferramenta que seja dentro de casa. Para entrar na lista é obrigatório que o cidadão faça isso presencialmente, ou seja, é preciso ir até o local.

Essa é uma regra que não mudou e provavelmente não mudará nem mesmo nesse período de pandemia. De acordo com informações de bastidores, membros do Governo Federal afirmam que essa seria uma boa maneira de evitar golpes e fraudes não só no Auxílio Brasil como também em outros projetos.

Você Pode Gostar Também:

Municípios decidem tudo

Para quem ainda não sabe, quem tem a gerência sobre o Cadúnico são os municípios. Então, são as prefeituras que comandam as entradas no benefício em questão. São elas decidem tudo nesse sentido.

Então quem quiser entrar nessa lista precisa primeiramente entrar em contato com a Prefeitura da sua cidade para saber como o processo funciona por lá. A partir daí, basta seguir o passo a passo dado por eles.

Independente de como o processo funciona na sua cidade, é obrigatório que o sistema de entrada no Cadúnico seja presencial. Essa é portanto uma forma de evitar que as pessoas pratiquem fraudes em todo o Brasil.

Cadúnico não é garantia de Auxílio

É importante deixar claro que o fato de entrar no Cadúnico não garantem a entrada em nenhum programa social. Deste modo, apenas a criação de um perfil não caracteriza a confirmação de que você vai receber uma ajuda em dinheiro.

Concomitante a isso, sabe-se que o Cadúnico pode acabar sendo uma porta de entrada para muitos desses projetos sociais. O fato é que quem está nessa lista tem muito mais chance de ser selecionado para um programa social.

Vale ressaltar que não estamos falando apenas de benefícios de um nível federal. Vários estados e até mesmo municípios estão pagando auxílios, créditos e outros projetos com base na inscrição das pessoas no Cadúnico.