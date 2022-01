não entrei agora, terei chance depois?

O Governo Federal começou nesta terça-feira (18) os pagamentos do seu vale-gás nacional. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 5,4 milhões de pessoas irão poder receber esse benefício pelos próximos dias. Os valores desse primeiro repasse vai ser de R$ 52 para todas os indivíduos.

Só que muita gente acabou se frustrando nos últimos dias. É que ao consultar os aplicativos oficiais do Governo Federal, eles perceberam que não estavam dentro dos pagamentos deste mês de janeiro. Esses cidadãos querem saber se eles poderão entrar depois ou se não possuem mais essa chance.

De acordo com o Ministério da Cidadania, as pessoas que não entraram no vale-gás nacional agora em janeiro poderão entrar depois. Não há nenhuma garantia de que isso vá acontecer de fato, mas pelo menos a possibilidade existe. Isso porque o plano do Governo Federal é justamente aumentar o número de usuários do projeto.

Como dito, o número de beneficiários do vale-gás para este mês de janeiro é de 5,4 milhões. O objetivo é que essa quantidade de usuários suba gradativamente até chegar ao mesmo patamar de pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, esse programa atende cerca de 17,5 milhões de pessoas.

Só que quando se fala em aumento gradativo, é aumento gradativo mesmo. A tendência é que os dois projetos só se igualem no número de usuários a partir do próximo mês de setembro de 2023. Então estamos a quase dois anos da conclusão dessa promessa. Agora é esperar para ver o que vai acontecer.

Quem pode receber

De acordo com as regras do vale-gás nacional, para ter direito ao programa é preciso primeiramente ter cadastro ativo no Cadúnico. Essa é a lista do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Mas essa não é a única exigência. De acordo com as regras gerais, também é preciso ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Para este ano de 2022, nós estamos falando de um limite de R$ 606.

Mas mesmo as pessoas que cumprem todas essas regras do programa ainda não estão garantidas no recebimento. Isso porque não há espaço no orçamento para todo mundo. O Governo deve atender apenas uma parcela dos cidadãos que possuem o direito.

Como funciona o vale-gás nacional

Para quem ainda não sabe, o vale-gás nacional vai fazer pagamentos bimestrais. Isso significa que as liberações do dinheiro acontecerão a cada dois meses. Como o primeiro repasse é agora em janeiro, o segundo vai ser feito em março.

De resto, a lógica do programa é muito semelhante ao que vemos no Auxílio Brasil. Ambos os projetos estão seguindo o mesmo calendário. O primeiro pagamento, para os dois casos, acontece nesta terça-feira (18).

Vale lembrar que o valor do vale-gás vai variar de acordo com a média nacional do preço do botijão de gás de 13kg. De acordo com as regras, o Governo tem a obrigação de pagar sempre, pelo menos a metade deste patamar para os usuários.