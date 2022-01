não recebeu o retroativo? O que pode ter acontecido

O Governo Federal pagou na última quinta-feira (13), o adicional retroativo do Auxílio Emergencial. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 800 mil famílias receberam esse benefício. Diferente do que se chegou a imaginar, a liberação aconteceu toda de uma só vez.

Mas nem todo mundo que esperava receber esse retroativo conseguiu pegar o dinheiro. Muita gente que estava contando com esse retroativo está percebendo que não recebeu nada. Isso é um problema já que o Ministério da Cidadania afirma que já fez o depósito para todo mundo que tem direito ao montante.

Em primeiro lugar, é preciso procurar essa quantia. Muita gente acaba imaginando que não recebeu nada quando na verdade a parcela está depositada em uma conta da Caixa. Não procure pela liberação apenas no Caixa Tem. Consulte possíveis outras contas que você tem no banco para saber se o dinheiro realmente não saiu.

Ainda assim não encontrou? Então talvez seja o momento de procurar saber o que aconteceu com o seu perfil. O que você escreveu no momento de inscrição para o Auxílio Emergencial. Há uma chance de que o Ministério tenha visto algum dado que está lá e acabou acreditando que você não tem o direito de receber.

Se você fez tudo isso e ainda acredita que está tudo correto, está na hora de procurar o próprio Ministério da Cidadania. Essa é a pasta que é responsável pelos repasses do Auxílio Emergencial. É possível contatar eles através do site oficial na internet ou ainda pelo número 111. A ligação é gratuita.

Ainda assim, sigo sem receber

Se mesmo depois de entrar em contato com o Ministério da Cidadania, você ainda não conseguiu receber, talvez seja a hora de buscar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade.

Vale lembrar que nem todo mundo está recebendo esse retroativo através do Cadúnico. Para as pessoas que receberam o Auxílio Emergencial através de inscrição própria, uma dica é procurar a Defensoria Pública da União (DPU).

Mora com mãe que recebeu cota dupla

Uma questão que está causando muita confusão é a dos pais solteiros que moram com mães solo que receberam cota dupla do Auxílio Emergencial. Neste caso, o homem não vai poder receber o retroativo.

Esta é uma decisão do Governo Federal que está causando uma certa polêmica. Mas é preciso entender que a regra é clara quando diz que pessoas que moram com quem já recebeu os R$ 1,2 mil não poderão pegar esse retroativo.

Valor do retroativo do Auxílio Emergencial

Outro ponto que está causando muita dúvida é a questão do valor desse adicional do Auxílio Emergencial. É que, como se sabe, esse patamar pode chegar até R$ 3 mil. Mas é preciso deixar claro que nem todo mundo vai receber isso.

Esse, aliás, é o valor que será pago apenas para as pessoas que receberam as cinco primeiras parcelas do Auxílio Emergencial no patamar de R$ 600. Quem passou menos tempo recebendo esse patamar, vai pegar menos de retroativo agora.