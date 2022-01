Não sabe fazer cozido de legumes? Aprenda receita tradicional com pirão

Cozido é uma pedida ideal para dias mais frios ou almoços de domingo. Com muita variedade de legumes e carnes, o caldo super saboroso ainda pode ser utilizado para fazer um delicioso pirão.

A receita do site Panelinha ensina a versão tradicional do prato, para você aprender e não esquecer mais. O tempo de preparo é de mais de 2h, mas serve seis porções. Ótimo para o almoço em família.

Confira a receita e bom apetite!

500 g de carne-seca cortada em cubos grandes

300 g de peito bovino cortado em cubos grandes

1 linguiça calabresa

1 paio

150 g de bacon

1 batata

1 batata-doce

1 mandioca

1 inhame

1 chuchu

2 bananas-da-terra

1 cenoura

2 cebolas

1 tomate

4 jilós

¼ de abóbora japonesa

1 pimentão verde

10 folhas de couve

5 talos de salsinha

5 ramos de cebolinha

3 folhas de louro

3 dentes de alho

1. Numa tigela, coloque a carne-seca e cubra com água fria. Leve para a geladeira e deixe por 12 horas para dessalgar – durante esse período, troque de água a cada 3 horas.

2. Leve uma panela grande, com bastante água ao fogo alto, para ferver. Enquanto isso, lave todos os legumes e folhas.

3. Descasque a batata, a batata-doce, o inhame, a mandioca, a cenoura, a abóbora, as bananas e o chuchu. Corte cada um em pedaços grandes e rústicos. Descasque e corte as cebolas ao meio, no sentido do comprimento. 4. Descarte o topo e as sementes do pimentão e do tomate. Corte cada um em quatro partes. Descarte os cabinhos dos quiabos e dos jilós. Com um barbante, amarre os quiabos para que não se separem durante o cozimento. 5. Empilhe as folhas de couve, enrole para formar um charuto e amarre com um barbante. Amarre também a salsinha, a cebolinha e as folhas de louro formando um buquê.

6. Assim que a água ferver, adicione os cubos de carne seca, o peito bovino, a linguiça calabresa e o paio inteiros e o bacon. Deixe cozinhar em fogo médio por 50 minutos (mantenha as carnes na panela após este tempo – elas vão dar sabor ao caldo e cozinhar com os legumes).

7. Junte à panela os pedaços de mandioca, de inhame, de batata e de batata-doce. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos – verifique o ponto com um garfo, eles devem estar cozidos mas ainda firmes. Com uma escumadeira, transfira os pedaços para uma assadeira grande e reserve.

8. Adicione ao caldo as cebolas, a cenoura, a abóbora, as bananas-da-terra e os jilós. Deixe cozinhar por 10 minutos. Transfira os pedaços de abóbora cozidos para a assadeira e deixe o restante cozinhar por mais 10 minutos. Com a escumadeira, retire a cenoura, as bananas e as cebolas cozidas e junte aos legumes na assadeira. Deixe os jilós cozinharem por mais 10 minutos e, com a escumadeira, transfira para a assadeira. Reserve.

9. Junte ao caldo o tomate, o pimentão, os quiabos e deixe cozinhar por 10 minutos. Retire com a escumadeira e junte aos outros legumes cozidos. Por último, acrescente ao caldo o charuto de couve, o chuchu, os dentes de alho e o buquê de ervas. Deixe cozinhar por mais 10 minutos. Com a escumadeira, transfira para a assadeira com os demais legumes e cubra com papel-alumínio para manter aquecido.